الحكومة: تشكيل لجنة لتتبع السلع بداية من الإنتاج حتى وصولها للمستهلك

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بجميع وزرائها تتلقى جميع شكاوي المواطنين بصدر رحب، وتعمل جاهدة على إيجاد حلول فعالة لكل المشكلات.

وأضاف “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار” تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه الوزراء بضرورة التواجد الميداني وإجراء حوارات ومناقشات مع المواطنين حول القضايا التي تخصهم وكذلك المستثمرون وأصحاب المشروعات.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن الوزارات والأجهزة الرقابية ستضاعف عملها فيما يخص متابعة الأسعار وشكاوى المواطنين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، أن الحكومة ستقوم بضبط الأسعار وتفعيل الآليات اللازمة لهذا الامر وتطبيق القرارات الصادرة في ذات الشان من دولة رئيس الوزراء لافتا إلى أن لجنة فنية ستقوم بضبط الأسعار وتتبع أسعار السلع والتنبؤ بالمشكلات التي قد تحدث مستقبلا.

ونوه بأن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتشكيل لجنة لتتبع السلعة من بداية الإنتاج حتى الوصول إلى المستهلك بالأسعار المناسبة.