يسرى الشرقاوى: السيسى رسخ أھمية التعاون بين مصر وأفريقيا فى مجالات عديدة

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من دعم الملف الافريقي ووفر الإرادة السياسية لتبادل المصالح المشتركة.

وأضاف يسري الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة “الاولى” ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رسخ بيقين لدى الافارقة اهمية التعاون المشترك مع الدولة المصرية فى العديد من المجالات المختلفة.

وتابع رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على اهمية التوسع الزراعى في افريقيا وزيادة التبادل الاقتصادي والتجاري مع القاره السمراء.

القمح

واشار رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة الى توافر فرصة هامة لمصر في التوسع في الزراعة داخل الدول الافريقية خاصة زراعة المحاصيل الاستراتيجيى مثل القمح لافتا الى تحسن العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين مصر وافريقيا بشكل كبير خلال السنوات الماضية