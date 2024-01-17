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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حصل من 3 شهور.. مفاجأة مدوية حول طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

علق الناقد الفني، أحمد السماحي، على طلاق الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

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أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد طلاق ياسمين عبد العزيز

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رسالة رومانسية وراءها خبر انفصال ياسمين عبدالعزيز عن أحمد العوضي.. تفاصيل

وقال السماحي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"،: خبر الطلاق لم يكن مفاجأة بالنسبة لي؛ لأن الطلاق حدث منذ 3 أشهر.

وأضاف: "كانوا متفقين إنهم هيعلنوا الخبر في وقت معين، الوقت المعين كان أمس"، مؤكدا: "خبر الطلاق لم يكن مفاجأة بالنسبة لي".

وأوضح: بعد شهور قليلة من الزواج؛ كان هناك شد وجذب من ياسمين وأحمد عبدالعزيز؛ لاختلاف العادات والطباع بينهما، وظروف مرض ياسمين أجَّل الطلاق فترة؛ لأن أحمد العوضي وقف وقفة راجل جنب زوجته".

وواصل الناقد الفني، أحمد السماحي،: "عندما تكون النجمة ميجا ستار، وتتزوج فنانا أقل منها في النجومية؛ تحدث خلافات دائما، وهذا على مدى تاريخ الفن المصري، دائما زيجات النجمات الكبيرات الأكثر شهرة، يكون الانفصال فيها نتيجة حتمية.

ياسمين عبد العزيز: أحمد العوضي مخلص.. وطلاقنا ليس بسبب الخيانة

نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز أن السبب وراء طلاقها من أحمد العوضي هو خيانته لها.

وكتبت ياسمين عبد العزيز فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام": “أشهد الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز.. وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا”.

رد ناري من أحمد كريمة على توقع طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

رد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، بعد طلاق الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

وقال الشيخ أحمد كريمة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"،: أنا لا أتابع؛ لأنني أستاذ شريعة إسلامية، ولا أسير وراء الخرافات.

 

وأضاف: أنا ديني يعلمني أن الله وحده عالم الغيب والشهادة، وعلم الغيب لا يعمله الله إلا لرسول بمقدار ما يخدم الدعوة إلى لله"، مؤكدا: لا يعلم الغيب أي بشر.

واسترسل: ما حدث من توقع خبيرة الأبراج، هو مصادفات، وهذه الأشياء لا نعول عليها، مضيفا: معنى إني أقول توقعت إن طالب عندي سينجح، ونجح فعلا؛ هذا ليس معناه أني أعلم الغيب.

وأوضح: لا بد أن نحرر العقل من الخرافة، لأن الرسول- عليه الصلاة والسلام- قال من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.

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