عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: لسنا في حالة حرب مع الحوثيين

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، إن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع ميليشيا الحوثي في اليمن.

وفي الوقت نفسه، كشفت الوزارة عن تفاصيل الجولة الخامسة من الضربات التي شنتها على الميليشيا خلال الأسبوع المنصرم.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج إن الغارات، بما في ذلك استهداف صاروخين مضادين للسفن يوم الخميس، "ذات طبيعة دفاعية بحتة".

وأضافت: "لسنا في حالة حرب مع الحوثيين".

وتابعت: "الحوثيون هم الذين يواصلون إطلاق صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن على البحارة الأبرياء.. ما نقوم به مع شركائنا هو دفاع عن النفس".
 

الولايات المتحدة البنتاجون اليمن الحوثي ميليشيا الحوثى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

ترشيحاتنا

خلال أقل من ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

تجنب حوادث الطرق.. إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلا

أفضل أعمال أول جمعة في رجب.. اجعلها بوابة الفرج والجبر بـ13 حسنة

البنتاجون: لسنا في حالة حرب مع الحوثيين

منتخب مصر يتعادل مع غانا 2-2 في كأس الأمم الإفريقية

أبو ردينة: لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار دون قيام دولة فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ