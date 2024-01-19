دعاء المرأة لزوجها.. هل مستجاب شرعا؟

دعاء زوجة لزوجها شكل من أشكال العبادة والزواج علاقة قائمة على المودة والرحمة وليس النزاع والخلاف والشقاق، فعلاقة أساسها الرحمة والهدوء قال تعالى وَمِنْ ءايَـٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجاً لّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَـٰتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، دعاء الزوجه لزوجها نتيجة لأسرة مبنية على التسامح والمودة والهدوء والرحمة بين الزوجين وهو من أقدس العلاقات ودعاء الزوجه لزوجها نوع من انواع العبادة .. دعاء الزوجه لزوجها في السطور المقبلة.



دعاء الزوجه لزوجها

دعاء الزوجه لزوجها اللهم انزع الشيطان بيننا (اللَّهُمَّ اهْدِني لأَحسَنِ الأخلاقِ لا يَهْدي لأَحسَنِها إلَّا أنتَ، اصرِفْ عنِّي سيِّئَها لا يَصرِفُ عنِّي سيِّئَها إلَّا أنتَ)، بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم عليه السلام، وصبر زوجتي علي، واجعلها برداً وسلاماً علي كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام ومن كلمات دعاء الزوجه لزوجها اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين، اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجاً ومخرجاً من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين.



دعاء الزوجة الصالحة لزوجها

دعاء الزوجة الصالحة لزوجها اللهُمَّ إني أسالك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما اللهُمَّ أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يوماً، فامنحه السعادة دهراً، يارب، قد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك اللهمَّ إنِّي أسألك أن تبعد عنا الشَّيطان، وأن ترزقنا الحبَّ والمحبَّة والصِّدق فيما بيننا، اللهمَّ اخلف علينا بالخلف الصَّالح، اللهمَّ نسألك من رحمتك ومن كرمك أن تكرمنا وأن تهدينا لبعضنا.



دعاء الزوج لزوجته

دعاء الزوج لزوجته اللهُمَّ اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح صدر زوجتي للإيمان اللهم إني أسألك أن ترزق زوجتي مع كل نبضة قلب وطرفة عين أمناً وأماناً وعفواً وسلاماً وصحة وسعادة وثباتاً على الحق والطاعة. اللهم اجعلني لزوجتي أباً في الحنان، وأخاً في الطاعة، واجعلها لي أماً في الحنان، وأختاً في الطاعة اللهم اهدِ زوجتي للإيمان وثبتها عليه، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين الملتزمين اللهمَّ يا شافي يا معافي، اشفِ زوجتي، واشفِ كلَّ مريضٍ شفاءً لا يغادر سقماً، وأبعد عنها وعنهم كلَّ ألمٍ يارب. اللهمَّ ربَّ النَّاس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشَّافي، لا شفاء إلَّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهمَّ اشفِ زوجتي وردَّها إلى عافيتها سالمةً غانمةً عاجلًا غير آجلًا يارب.

هل دعاء الزوجة لزوجها مستجاب

هل دعاء الزوجة لزوجها مستجاب فهو من الأمور المستحبة اللهُمَّ وفّق بيني وبين زوجي، واجمع بيننا على خير، اللهُمَّ اجعلني قُرّة عين لزوجي، واجعله اللهُمَّ قُرة عين لي، وأسعدنا مع بعضنا، واجمع بيننا على خير، اللهُمَّ اجعلني لزوجي كما يحب، واجعله لي كما أحب، واجعلنا لك كما تُحب، وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تُحب اللهُمَّ اهدني واهدِ زوجي، واجعلنا من أهل بيت صالحين، اللهُمَّ اجعل حبّي في قلب زوجي كما جعلت حبّ عائشة في قلب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم-، اللهُمَّ جمّلني في عينه، واجعله سكنًا لي واجعلني سكنًا له، واجعل بيننا مودّةً ورحمةً، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

لا اله الا الله الحليم الكريم، لا إله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، اللهم سهل وأعن، و امدد زوجتي بالصحة و العافية، اللهم صلى على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم ،انك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد . اللهم يا مسهل الشديد ، و يا ملين الحديد ، و يا منجز الوعيد ، و يا فعال لما يريد ، و يا من هو كل يوم في امر جديد ، اللهم اخرج زوجتي من حلق الضيق الى اوسع الطريق ،. لا اله الا الله الحليم الكريم ، لا إله الا الله رب العرش العظيم ، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكريم ، اللهم سهل و أعن ، و امدد زوجتي بالصحة و العافية .



دعاء لزوجي البعيد عني

دعاء لزوجي البعيد عني اللهم اجعله لي أباً وأخاً واجعلني لي زوجة وأماً وأختاً وراحة من كل شر. اللهم بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم عليه السلام اللهم إني أسألك لزوجي الشفاء والعفو والعافية، وأن تشرح صدره وأن تزل همه، وأن تجنبه الذنوب والمعاصي وأهل السوء، وأن تجمله في عيني وأن تجملني في عينيه، وأن لا تفرق بيننا، وأن تحفظه لي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أدعوك باسمك الأجل وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك المتعال الذي ملأ الأركان اللهم إني اسألك بنور وجهك أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم اجعل المودة والرحمة حياتنا.