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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخطر مكان بالعالم على الأطفال.. صحة غزة: المساعدات لا تلبي الاحتياجات الأساسية

صدى البلد

في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة تجاه سمان قطاع غزة الفلسطيني، أثار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، مخاوف بشأن عدم وصول المساعدات الكافية إلى المنطقة.

وذكر القدرة، وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة "لا تلبي الاحتياجات الصحية الأساسية".

وشدد على أن هناك تحديات كثيرة يواجهها نظام الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنه يتم بذل الجهود لإعطاء الأولوية للحالات بين الجرحى والمرضى.

وأشار القدرة إلى أن إسرائيل تمارس سيطرتها على آلية خروج المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل خارج قطاع غزة. وقد فرضت هذه السيطرة على عملية الخروج تحديات إضافية أمام الحصول على الرعاية الطبية الأساسية.

وأشار الصحيفة إلى أن الوضع المتردي في غزة دفع المنظمات الدولية إلى التعبير عن مخاوفها. ووصفت اليونيسف قطاع غزة بأنه "أخطر مكان في العالم لعيش الطفل فيه"، وأكدت على صعوبة تقديم المساعدة وسط الاحتياجات الهائلة.

وأشار تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف، إلى الانخفاض الكبير في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة، مشدداً على عدم كفاية عملية تسليم المساعدات الحالية.

كما انتقدت منظمة أكشن أيد الوضع، مشيرة إلى "قواعد مربكة وتعسفية" فيما يتعلق بأنواع المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة.

وأشارت المؤسسة الخيرية إلى أن هذه القيود أدت إلى توقف المواد الأساسية عند المنافذ الحدودية، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي يواجهها المحتاجون.

 وسلطت المؤسسة الخيرية الضوء أيضًا على زيادة أوقات فحص الشاحنات، مما ساهم في تراكم الأعمال على الحدود.

 

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