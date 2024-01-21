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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسلسلة وحلق وتاتو.. عمرو دياب يثير الجدل في حفل Joy awards

عمرو دياب
عمرو دياب

حرص الفنان عمرو دياب على حضور حفل توزيع جوائز joy awards، وأشعل الحفل بغناء أغنية «يا أنا يا لأ».

وأثار الفنان عمرو دياب الجدل، بسبب ارتدائه الحلق، مع السلسلة، مع كتابة التاتو خلف أذنيه.

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أنيقة ومحتشمة .. إسعاد يونس تخطف الأنظار في حفل joy awards

وخطف عمرو دياب الأنظار، مرتديا بدلة بيضاء أنيقة مع حذاء أبيض أنيق دون تكلف.

جائزة joy awards 

تشكل جائزة Joy Awards  قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.

عمرو دياب 
عمرو دياب حفل توزيع جوائز joy awards جمهور عمرو دياب الفنان عمرو دياب الهيئة العامة للترفيه joy awards

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