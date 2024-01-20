أنيقة ومحتشمة .. إسعاد يونس تخطف الأنظار في حفل joy awards

تألقت الفنانة إسعاد يونس في حفل joy awards منذ قليل، بإطلالة أنيقة ومحتشمة، لفتت بها الأنظار.

وجذبت اسعاد يونس الأنظار وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي، مرتدية فستان باللون الأسود الطويل بقماش الشيفون المطرز ذي الأكمام الطويلة.

وظهرت إسعاد يونس بنفس تسريحة الشعر التي اعتادت عليها، كما فضلت وضع المكياج اللافت الذي يبرز ملامحها.

وارتدت اسعاد يونس المجوهرات البسيطة، فاختارت الأقراط في الأذن، مع الأسورة في اليد والخواتم.

وخطفت إسعاد يونس الأنظار برد فعلها أثناء منحها جائزه إنجاز مدى الحياة، والذي قدمها لها النجم سلمان خان، مما جعلها سعيدة للغاية.

إسعاد يونس

حفل joy awards

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.