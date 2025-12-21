أول تعليق من المخرج حسني صالح بعد أنباء إيقافه

تحدث المخرج حسني صالح، عن الأنباء التي تم تداولها حول إيقافه بسبب أزمة مسلسل قلع الحجر 2.

وقال حسني صالح، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه عضوا في نقابة المهن السينمائية وليس التمثيلية، ولم يتم إخطاره بقرار الإيقاف، مشيرا إلى أنه في حالة إيقافه سيتم المعارضة على القرار.

وأوضح حسني صالح، أنه لم يتقاضى أجرا هو الآخر في مسلسل قلع الحجر 2، وأن مشكلة الممثلين في هذا المسلسل مع المنتج والموزع وليس هو.

مسلسل قلع الحجر 2

جاء ذلك على خلفية شكوى أبطال مسلسل قلع الحجر 2، بسبب عدم الحصول على أجورهم، تقدموا بها إلى نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية.

مسلسل قلع الحجر 2، بطولة، محمد رياض، كمال أبو رية، منى عبد الغني، سماح السعيد، رضوى إيهاب، صلاح عبد الله، علاء مرسي، أحمد سلامة، نشوى مصطفى، ألفت عمر، مدحت تيخا، ومجموعة آخرى من النجوم.

مسلسل قلع الحجر 1

مسلسل قلع الحجر 1، تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2024.

المسلسل من بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليفأحمد وفدي.

المسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.