نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
فن وثقافة

أول تعليق من المخرج حسني صالح بعد أنباء إيقافه

المخرج حسني صالح
المخرج حسني صالح
سعيد فراج

تحدث المخرج حسني صالح، عن الأنباء التي تم تداولها حول إيقافه بسبب أزمة مسلسل قلع الحجر 2. 

وقال حسني صالح، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه عضوا في نقابة المهن السينمائية وليس التمثيلية، ولم يتم إخطاره بقرار الإيقاف، مشيرا إلى أنه في حالة إيقافه سيتم المعارضة على القرار. 

وأوضح حسني صالح، أنه لم يتقاضى أجرا هو الآخر في مسلسل قلع الحجر 2، وأن مشكلة الممثلين في هذا المسلسل مع المنتج والموزع وليس هو. 

مسلسل قلع الحجر 2

جاء ذلك على خلفية شكوى أبطال مسلسل قلع الحجر 2، بسبب عدم الحصول على أجورهم، تقدموا بها إلى نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية. 

مسلسل قلع الحجر 2، بطولة، محمد رياض، كمال أبو رية، منى عبد الغني، سماح السعيد، رضوى إيهاب، صلاح عبد الله، علاء مرسي، أحمد سلامة، نشوى مصطفى، ألفت عمر، مدحت تيخا، ومجموعة آخرى من النجوم. 

مسلسل قلع الحجر 1

مسلسل قلع الحجر 1، تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2024. 

المسلسل من بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليفأحمد وفدي.

المسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

قلع الحجر مسلسل قلع الحجر حسني صالح المخرج حسني صالح

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي

