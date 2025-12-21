قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

هل رسائل واتس أب بالقانون دليل علي الخــــيانة الزوجــية .. ما الحقيقة؟

كتب محمد عبدالله :

يتساءل الكثير من المواطنين عن مشروعية اعتبار رسائل الواتس اب دليل علي الخيانة الزوجية في القانون المصري.

نستعرض في تلك النقاط الآتية حقيقة الأمر :

 الأساس القانوني
القانون المصري اعترف بالمحررات الإلكترونية كوسيلة من وسائل الإثبات بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني والذي نص في المادة (14) منه على أن:
للمحررات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط الفنية المقررة."
ومن الأحكام والسوابق القضائية:


- حكم محكمة النقض المصرية – الطعن رقم 4712 لسنة 83 قضائية حيث أقرت المحكمة أن الرسائل الإلكترونية يمكن أن تُعد دليلاً كتابيًا إذا أمكن التحقق من مصدرها ومضمونها بطريقة فنية سليمة.

-حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الأولى – سنة 2020 والذي اعتبرت المحكمة رسائل الواتس آب بين صاحب العمل والموظف دليلًا على علاقة العمل بعد ثبوت رقم الهاتف وتطابق البيانات من خلال تقرير فني صادر عن جهة معتمدة.
- حكم آخر لمحكمة الأسرة بالجيزة عام 2022 والذي قضت المحكمة بإثبات واقعة تهديد وابتزاز من خلال رسائل واتس آب بعد التأكد من الهوية الرقمية للمرسل عبر تقرير الأدلة الجنائية الإلكترونية

عقوبة الخيانة الزوجية 

يتساءل الكثيرون عن عقوبة خيانة الزوجة لزوجها من خلال استخدام الهاتف المحمول وفى خلال تلك النقاط نستعرض لكم العقوبات القانونية : 

حيث نصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت خيانتها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
 

نقض خيانة زوجية زوجة واتس اب النقض الجنايات

