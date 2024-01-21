هتتجوز تاني.. هل تتجاوز ياسمين عبد العزيز أزمة الانفصال بسرعة؟

أثارت ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج الجدل من جديد، عن ياسمين عبد العزيز بعد صدق تنبؤات طلاقها من أحمد العوضي.

وأكدت خبيرة الأبراج مساء أمس خلال استضافتها في برنامج الحكاية المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن ياسمين عبد العزيز ستتزوج مرة أخرى ولم تعيش بمفردها دون حب.

ياسمين عبد العزيز برج الجدي

ياسمين عبد العزيز من مواليد برج الجدي 16 يناير، ومن أبرز صفات مواليد هذا البرج انهم يقدرون أحبائهم الذين يمكن الاعتماد عليهم ويلتزمون بالمواعيد، نساء الجدي شركاء مخلصون يقدرون الالتزام والأمن والاستقرار في العلاقات، قد يستغرقون وقتًا للانفتاح عاطفيًا، لكنهم محبون وعاطفون للغاية بمجرد القيام بذلك.

ومن أبرز صفات برج الجدي أيضا أنه لا يستطيع التجاوز بسهولة، ولا يبدأ من جديد الا بعد فترة طويلة، كما أنه يخطط جيدا قبل الدخول في أي علاقة خاصة بعد الانفصال، ودائما ينظر إلى الخلف حتى يتعلم من أخطائه.