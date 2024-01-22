الصين: الناتج المحلي لمدينة بكين يتجاوز الـ 4 تريليونات يوان في 2023

ذكر تقرير عمل حكومي قدّمه ين يونغ، عمدة مدينة بكين عاصمة الصين خلال الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب لبلدية بكين، أن الناتج المحلي الإجمالي لبكين بلغ نحو 4.4 تريليون يوان (حوالي 618.26 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، بزيادة 5.2 في المائة على أساس سنوي.

وتجاوزت إيرادات الميزانية العامة في بكين 600 مليار يوان في عام 2023، بزيادة 8.2 في المائة على أساس سنوي. وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها المسح 4.4 في المائة في العام الماضي.

وفي عام 2023، ظل مؤشر أسعار المستهلكين في بكين مستقراً بشكل أساسي.

نمو دخل سكان بكين

وكان نمو دخل سكان بكين متزامناً مع النمو الاقتصادي في العام الماضي، في حين ظلت مؤشرات مختلفة مثل نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي للمدينة وإنتاجية العمل الإجمالية هي الأعلى بين المناطق على مستوى المقاطعات في أنحاء البلاد.