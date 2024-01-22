عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين: الناتج المحلي لمدينة بكين يتجاوز الـ 4 تريليونات يوان في 2023

الصين
الصين

ذكر تقرير عمل حكومي قدّمه ين يونغ، عمدة مدينة بكين عاصمة الصين خلال الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب لبلدية بكين، أن الناتج المحلي الإجمالي لبكين بلغ نحو 4.4 تريليون يوان (حوالي 618.26 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، بزيادة 5.2 في المائة على أساس سنوي.

وتجاوزت إيرادات الميزانية العامة في بكين 600 مليار يوان في عام 2023، بزيادة 8.2 في المائة على أساس سنوي. وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها المسح 4.4 في المائة في العام الماضي.

وفي عام 2023، ظل مؤشر أسعار المستهلكين في بكين مستقراً بشكل أساسي.

 نمو دخل سكان بكين

وكان نمو دخل سكان بكين متزامناً مع النمو الاقتصادي في العام الماضي، في حين ظلت مؤشرات مختلفة مثل نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي للمدينة وإنتاجية العمل الإجمالية هي الأعلى بين المناطق على مستوى المقاطعات في أنحاء البلاد.

بكين الناتج المحلي الاجمالي المناطق الحضرية أسعار المستهلكين الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقة الجديدة

محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا إلى ليفربول .. تفاصيل

ترشيحاتنا

30 شخصًا.. «صحة غـزة» تكشف أسماء المسافرين للعلاج في الخارج

الناس حقها تزعل|تعليق حاد من إبراهيم فايق على قرار عودة محمد صلاح لليفربول

حرب شرسة على العصابات وتجار المخدرات في الإكوادور واعتقال 68 شخصًا

مخابئ وحصون.. أثرياء العالم والأمريكان يستعدون لـ يوم القيامة

سورة بها معجزة إلهية .. اقرأها وسترى العجب في حياتك

اكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكابلز يخطفون الأنظار في حفل joy awards | شاهد

نكاية في الهند .. رئيس المالديف يتسبب بوفاة طفل بسكتة دماغية |تفاصيل

صرصار باسمه.. حديقة حيوانات أمريكية تعرض أفضل انتقام من حبيبك السابق لعيد الحب

مدن تغرق بحضارتها تحت الماء.. تعرف عليها

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ