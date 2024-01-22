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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبرزها القلب والرمد والكبد .. ضم المعاهد التعليمية إلى المدينة الطبية بطريق السخنة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، تفاصيل المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، بطريق العين السخنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة. 

 وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن المدينة الطبية الجديدة تم الموافقة عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك إجتماع اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي  ، لوضع اللمسات الأولي للبدء في المشروع وفقاً للآليات العلمية المتبعة. 

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وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية الجديدة ستكون   علي مساحة ٢٣٠ فدان  وتضم ٤ آلاف سرير، حيث ستجمع المدينة الطبية 18 معهدا في مكان واحد سواء الحالية أو المستحدثة".

 

 وأشارت وزارة الصحة أن أبرزالمعاهد التي ستضمها المدينة معهد « القلب- الرمد- الكبد - الكلي » 

وتابعت: "كما ستضم المدينة، جامعة طبية ومعامل مركزية وسكن للأطباء وفنادق لجذب السياحة العلاجية ومراكز بحثية تنسق مع كل التخصصات... هذا مشروع كبير ومكلف للغاية لكنه يستحق".

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعايات والطوارئ، إن الدولة المصرية  ، لها باع كبير للغاية في مساعدة الأشقاء وضيوف مصر ، وحرصت على تقديم الخدمات العلاجية للمصابين في حربي السودان وغزة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي تعقده الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان "المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

 

وأضاف أنه  في الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري تم علاج أكثر من 300 ألف سوداني في مصر منذ اندلاع الحرب هناك منتصف أبريل الماضي، بجانب تقديم 50 ألف من اللقاحات والطعوم.

وأكد أن  طب الطوارئ يعد أولوية كبيرة ويحمي باهتمام  شديد للغاية لاسيما أنه يتعلق بإنقاذ حياة  المريض مشيرا إلي أن وزارة الصحة والسكان تولي هذا الملف  أولوية كبيرة وتم تدشين لجنة عليا للطوارئ والكوارث لتطوير هذا الملف العام .
 
وأوضح وديع  أن وزارة الصحة والسكان المصرية استقبلت ١٨٠٠فلسطيني وتم إجراء مايقرب من ١٢٠٠ عملية جراحية .

الصحة المدينة الطبية القلب الرمد الكبد الكلى

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