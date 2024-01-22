وكيل صحة القليوبية يوجه بضرورة المتابعة المستمرة لحالات انتظار الرعاية المركزة بالمستشفيات

عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا مع مديري المستشفيات عبر الفيديو كونفرانس ، وبحضور مدير إدارة المستشفيات ، مدير إدارة مكافحة العدوى، مدير إدارة الطوارئ، ومسئول ملف الطوارئ بالمكتب الفني لوكيل الوزارة.

وأكد الجزار خلال الاجتماع علي تواجد مسئول مشروع رعايات مصر بكل مستشفى على مدار 24 ساعة، وتفعيل دوره في متابعة حالات الانتظار التي تحتاج إلي تسكين بالرعاية المركزة، لتسكين الحالات حسب دورها ومدى خطورتها بمنتهى الشفافية والوضوح، وتسجيل نسبة الإشغال بشكل لحظي.

كما أكد وكيل الوزارة على متابعة حالات الانتظار بواسطة المسئول النوباتجي بغرفة الطوارئ، علي أن يتم ذلك بشكل دائم ودقيق من خلال برنامج ترصد مشروع رعايات مصر.

ووجه الجزار أيضا بضرورة التواصل المستمر مع تلك الحالات علي مدار اليوم إلي أن يتم تسكينها ؛ للتأكد من مدى حاجتها للحجز من عدمه وكذلك الإبلاغ عن الحالات التي تم تسكينها بشكل لحظي، والتأكيد على تسجيلها بالمنظومة منعا للمساءلة القانونية.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة تكليف مسئول للعلاقات العامة بكل مستشفي تيسيرا علي مرتادي المستشفي، ووجود مكتب لخدمة المواطنين بكل مستشفى لتلقي الشكاوي.