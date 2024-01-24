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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

صدى البلد

نشرت الفنانة المعتزلة مي فخري عبر قناتها الرسمية علي موقع تيك توك ، فيديو كشفت فيه عن أسباب اعتزالها الفن ، وذلك بعد فترة غياب عن الظهور استمرت لما يقرب من 4 سنوات.

شاهد الفيديو:

وقالت مي فخري إن قرار الاعتزال لم يكن مرتبطا بقرار الحجاب ، مؤكدة أنها كانت تبحث عن تقديم شىء جديد من خلال مهنة جديدة.

وكان آخر أعمال مي فخري هو مسلسل   "البيت الكبير" وشارك فى بطولته كل من لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.

شاهد الفيديو:

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