خبير علاقات دولية: الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على التحول للطاقة النظيفة

قال الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض الأسبق وخبير العلاقات الدولية، إن أول مفاعل نووي سيبدأ العمل عام 2028، فيتم بالفعل التجهيز لمثل مشروع نقل الكهرباء من مصر إلى اليونان ومن ثم إلى باقي الدول الأوروبية.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن حرص الرئيس السيسى مصر على القيام بدور رئيسى فى التحول للطاقة النظيفة، يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بتذليل العقوبات أمام المستثمر الأجنبي.

وتابع أن الرئيس السيسي يرأس المجلس الأعلي للاستثمار، وبالتالي يقوم بدعم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.