مصر وقطر وأمريكا تكثف جهودها للتوصل إلى هدنة في غزة

كشفت مصادر، فجر اليوم الأربعاء، عن جهود وساطة مكثفة تقودها مصر وقطر وأمريكا، طوال الأسابيع القليلة الماضية؛ لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن وكالة "رويترز"، فيما تركز جهود الوساطة على إقرار هدنة لوقف إطلاق النار لمدة شهر في قطاع غزة.

اليوم العاشر بعد المئة

فيما يواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم العاشر بعد المئة على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلًا عن تدمير مساحات واسعة من القطاع وتشريد 90% من السكان.