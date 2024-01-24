عيد الشرطة الـ72.. الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أسر الشهداء البواسل

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع أسر الأبطال الذين استشهدوا من رجال الشرطة البواسل.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، احتفالية عيد الشرطة الـ٧٢، وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مقر الاحتفال بالذكرى الـ(72) لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام؛ بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتم فور وصول الرئيس، استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري.

وبعد ذلك وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، قبل أن يتم عزف سلام الشهيد.

التقدير لتضحيات الشرطة الغالية

وسيمنح الرئيس السيسي - خلال الاحتفال - أسماء مجموعة من شهداء الشرطة، وسام الجمهورية، تعبيرا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريما لأسرهم، بالإضافة الى منح أنواط الامتياز لعدد من ضباط الشرطة، لتميز أدائهم وتفانيهم في العمل.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعدد من كبار رجال الدولة.