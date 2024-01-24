عيد الشرطة الـ 72.. السيسي: هذا الجيل مسؤول عن مستقبل مصر.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري، تواجه فيه مصر تحديًا إقليميًا خطيرًا، لم يشهده العالم منذ عقود طويلة خاصة ما يشهده قطاع غزة، وأكد أن مصر تقف دائمًا بجانب أشقائها فى فلسطين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة.

لقد كان موقفنا في أزمة غزة واضحًا منذ البداية، وقائمًا على الثوابت المصرية، وهو دور سنواصل القيام به بنبل وشرف وتجرد، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن الله أراد لهذا الجيل أن يحمل مصر على كتفه.

الاحتفالية الـ 72 لذكرى عيد الشرطة

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الاحتفالية الـ 72 لذكرى عيد الشرطة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الله قد أراد لهذا الجيل فى مصر أن يحمل البلد على كتفيه ويعبر به جبالا من المخاطر والمصاعب. وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم في الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، أنه يثق أن مصر ستظل بفضل الله قوية بصمود أبنائها، بحق بلادهم في مستقبل أفضل، ليحقق به المكانة التي تستحقها بين الأمم.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة بكل طاقاتها وإمكاناتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.