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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيل المغرب أمام زامبيا بأمم إفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أجرى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عدة تغييرات بتشكيل أسود الأطلس الذي سيخوض مواجهة زامبيا الختامية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

وسيبدأ الظهير الأيسر يحيى عطية الله، المباراة مكان محمد الشيبي، بعدما غاب في المواجهتين السابقتين ضد تنزانيا والكونغو الديمقراطية، بسبب الإصابة، كما أرح الركراكي القائد رومان سايس، وسيلعب مكانه يونس عبد الحميد، وسيكون إسماعيل الصيباري في خط الوسط مكان سليم أملاح، كما أرح المدرب مهاجمه يوسف النصيري.

تشكيل المغرب لمباراة زامبيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - يحيي عطية الله- نايف أكرد - يونس عبد الحميد.

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إسماعيل الصيباري.

الهجوم: سفيان بوفال- أيوب الكعبي- حكيم زياش.
 

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