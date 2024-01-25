كوريا الشمالية تختبر جيلاً جديدًا من صواريخ كروز الإستراتيجية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن بيونج يانج اختبرت إطلاق جيل جديد من صواريخ "كروز" الاستراتيجية.

وتؤكد هذه التقارير ما قاله الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء.

ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقريرها عدد الصواريخ التي تم اختبارها، لكنه نشر بعد ساعات من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن الشمال أطلق عدة صواريخ "كروز" نحو البحر غرب شبه الجزيرة الكورية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة بسبب إجرائها تجارب بالستية ونووية، أما الصواريخ المجنحة (كروز) فلا تخضع تجاربها لأي حظر.

ويأتي إجراء بيونج يانج هذه التجارب الصاروخية الجديدة في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية قبالة سواحلها الشرقية مناورة عسكرية تستمرّ حتى الخميس.

وأوضحت سيول أن هذه المناورة تقررت "في ضوء مشاكل أمنية جدية" مع الشمال.

وتفاقمت التوترات بين الكوريتين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة إذ تخلى البلدان عن اتفاقات رئيسية كانت تهدف للحد من التوتر، وعززا الإجراءات الأمنية على حدودهما وأجريا مناورات عسكرية حدودية.