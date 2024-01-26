خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف اجتماعا يوم الاثنين القادم على النحو التالي :-

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية –جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023 ،

وأضاف سالم أن الاجتماع الرابع: يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية– الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2022/2023 ،

والخامس: يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023 .