بصاروخ موجه.. فصائل فلسطينية تستهدف فرقة مشاة لجيش الاحتلال

أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف فرقة مشاة لجيش الاحتلال شمال غرب بيت حانون بصاروخ موجه، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أن لندن ستضاعف مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة 3 مرات وستنسق الجهود مع قطر لزيادة تدفق الإمدادات والمعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيشرف اليوم على تحميل 17 طنا من الخيام العائلية على متن طائرة متجهة إلى مصر.

ووصف كاميرون، الذي يقوم بجولة دبلوماسية في الشرق الأوسط، حجم المعاناة في غزة بأنه "لا يمكن تصوره".