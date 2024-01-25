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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

يحيي السنوار
يحيي السنوار

قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تتوقع أن القيادي في حركة حماس، يحيي السنوار، كان في خان يونس ثم انتقل إلى رفح الفلسطينية أو دير البلح مع المحتجزين الإسرائيليين.

وأوضحت أن “السنوار استعد لهذه الحرب على مدار 15 عاما عبر بناء شبكة أنفاق معقدة”.

بدوهم، قال مسؤولون إسرائيليون لشبكة “إن بي سي” الأمريكية، إن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت مؤخرا على أماكن يعتقد أن الرهائن كانوا محتجزين فيها في عمق خان يونس، مسقط رأس السنوار ومركز النشاط السياسي لحماس في جنوب قطاع غزة.

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وقال جوناثان كونريكوس، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي والذي أصبح الآن زميلًا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية: “إنه افتراض عادل أن السنوار وقيادة حماس كانا قريبين من المكان الذي تم فيه احتجاز هؤلاء الرهائن – ثم انتقلوا جميعًا إلى مكان آخر… أعتقد أن قربه من الرهائن أنقذ حياته أكثر من مرة”.

غزة حماس يحيى السنوار رفح الفلسطينية دير البلح

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