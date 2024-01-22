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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيى السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه شن هجوما واسعا على مركز ثقل كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس، غرب مدينة غزة، والتي تعتبر مقرا لقيادات الحركة مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تحاصر المخيم وتبدأ بالتقدم داخله باتجاه أهداف تابعة لحركة حماس، بما في ذلك القواعد العسكرية.

أوضح أن “العملية العسكرية في خان يونس ستستمر عدة أيام؛ والهدف هو ضرب مقرات حماس”.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم سحب لواء كفير، الليلة الماضية من قطاع غزة لفترة قصيرة لأغراض البحث والمراجعة والتدريب، وتم استبداله بقوات أخرى في منطقة خان يونس.

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف جيش الاحتلال أنه بعد انسحابه، سيواصل لواء كفير نشاطه وفقا لآخر تقييمات للجيش.

وفي خان يونس، زعم جيش الاحتلال إن جنود كفير عملوا في منطقة بني سهيلا، وعثروا على العديد من الأسلحة التي تستخدمها حماس، بما في ذلك الأسلحة النارية والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية والصواريخ، بالإضافة إلى مقتل العشرات من نشطاء حماس.

يحيى السنوار خان يونس حماس جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي

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