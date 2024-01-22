على متن طائرتين.. مساعدات قطرية لدعم الفلسطينيين في غزة تصل إلى العريش

وصلت طائرتان قطريتان، اليوم الاثنين إلى مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء، على متنهما مساعدات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية القطرية.

ويستقبل مطار العريش الدولي، المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة، من جميع أنحاء العالم، بعدما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه ضد الفلسطينيين في القطاع، وفرض حصار بقطع خدمات المياه والكهرباء والوقود عن سكان غزة.

ويتعرض قطاع غزة، إلى عدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى جانب تدمير البنية التحتية في شتى القطاعات.