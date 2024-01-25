بريطانيا تضاعف مساعداتها الإنسانية إلى غزة 3 مرات

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أن لندن ستضاعف مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة 3 مرات وستنسق الجهود مع قطر لزيادة تدفق الإمدادات والمعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيشرف اليوم على تحميل 17 طنا من الخيام العائلية على متن طائرة متجهة إلى مصر.

ووصف كاميرون، الذي يقوم بجولة دبلوماسية في الشرق الأوسط، حجم المعاناة في غزة بأنه "لا يمكن تصوره".

وقال وزير الخارجية البريطاني: "يجب بذل المزيد من الجهود، وبشكل أسرع، لمساعدة الأشخاص المحاصرين في هذا الوضع اليائس".

وأضاف كاميرون في البيان: "لقد ضاعفنا مساعداتنا إلى غزة 3 مرات، والتعاون مع شركاء مثل قطر يساعد في نقل المساعدات والمعدات المنقذة للحياة عبر الحدود إلى أولئك الذين يعيشون في حالة دمار".

وقال وزير الخارجية البريطاني إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع يوم الأربعاء، أنه يجب أن يتمكن عدد أكبر بكثير من الشاحنات من دخول غزة ويجب فتح المزيد من المعابر.