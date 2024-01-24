بريطانيا: لا وقف دائم لإطلاق النار في غزة دون تحرير جميع الأسرى

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء أن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون سيقوم بزيارة إلي الشرق الأوسط للضغط من أجل وقف فوري للحرب علي غزة لأسباب إنسانية.

وقال داونينج ستريت إنه من المتوقع أن يناقش كاميرون "أهمية حل الدولتين".

ومن المقرر أن يزور كاميرون، الذي قال إن الوضع في غزة يائس، قطر وإسرائيل والضفة الغربية وتركيا.

وسوف يستمر كاميرون، في زيارته الثانية للمنطقة منذ عودته إلى الحكومة، في الإصرار على أنه لا يمكن الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار ما لم تطلق حماس سراح جميع الأسرى المتبقين، وتكون غير قادرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ويوجد اتفاق يسمح للسلطة الفلسطينية للعودة إلى غزة وتقديم الخدمات.

وسوف يضغط كاميرون مرة أخرى على إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، ولكن طلباته لم تسفر عن نتائج تذكر حتى الآن.