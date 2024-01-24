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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقاء وزير خارجية بريطانيا.. أبو مازن: تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض

ابومازن
ابومازن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. 

جاء ذلك خلال لقائه ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني. 

وطالب الرئيس الفلسطيني بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها.

كما دعا إلى وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

واطلع الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء، وزير الخارجية البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة. 

كما جدد التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما شدد على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.

واشار  إلى أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

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