بدءا من السبت.. إغلاق جزئى للطريق السياحى بمحافظة الجيزة لمدة 15 يوما

كشفت محافظة الجيزة عن إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقع عدد (2) حارات مرورية، تحديداً في المنطقة المحصورة من نهاية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية لمسافة (500 متر) بالاتجاه من طريق الواحات اتجاه المنيب.

وأوضحت المحافظة أن أعمال الغلق ستكون لمدة (15 يومًا)، وذلك ابتداءً من صباح غدا السبت الموافق 2024/1/27 حتى يوم السبت الموافق 2024/2/10، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية .

وأرجعت محافظة الجيزة سبب الغلق إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي في الموقع المشار إليه.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية وعلامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1كم - 500م – 100م) في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .