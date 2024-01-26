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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد ظهور نتائج صفوف النقل لامتحانات الترم الأول فى مدارس الجيزة

مدارس الجيزة
مدارس الجيزة

يترقب الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الجيزة إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، حيث اختتمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية بالمحافظة أمس الأربعاء، وبدأت رسميًا إجازة نصف العام، والتي تستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الجمعة 9 فبراير المقبل.

وتواصل الإدارات التعليمية بالمحافظة تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل خلال إجازة نصف العام، على أن يتم إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة في كشوف واضحة داخل المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة وتقسيمها على أيام، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

ووجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بمراعاة الدقة فى التصحيح ووضع الدرجات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب، منوهًا إلى ضرورة الانتهاء من التصحيح فى الوقت المحدد، وضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الكنترول من قبل مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة.

وقدم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بتعليم الجيزة، كما تقدم بالشكر لموجهي عموم المواد الأساسية وواضعي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات النقل الذين تحملوا من الجهد الكثير للخروج بامتحانات نزيهة وعادلة تحقق تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب وأسهموا بما يملكونه من خبرات متميزة في وضع امتحانات مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وصياغة الأسئلة بأسلوب علمى يحقق التعلم كذلك مراعاة الوزن النسبى للأسئلة بما يتوافق مع مصلحة أبنائنا.

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