يجب إلزام العدو بالتنفيذ.. حماس ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بقرار محكمة العدل الدولية الذي يعني وقف كل أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة.

وقالت حماس: نطالب المجتمع الدولي بإلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا.

وأضافت : نتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وثمنت حماس الموقف الأصيل لجمهورية جنوب إفريقيا ودعمها لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته وسعيها لدفع العدوان.

كما توجهت بالشكر لكل الدول التي عبرت عن دعمها لتحرك جنوب إفريقيا الإنساني النبيل.

