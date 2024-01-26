رئيس وزراء الاحتلال يمنع حكومته من التعليق على حكم محكمة العدل الدولية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات لوزرائه، بالامتناع عن التعليق على قرار محكمة العدل الدولية للتحقيق في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وتشير تعليمات نتنياهو، إلى تحرك استراتيجي من قبل الحكومة الإسرائيلية؛ للحد من التصريحات العامة حول هذه المسألة.

وخاطب نتنياهو، الإسرائيليين، من خلال بيان بالفيديو، بعد وقت قصير من نشر حكم محكمة العدل الدولية.

وأعرب رئيس الوزراء خلال كلمته، عن عدم موافقته على قرار المحكمة بالتحقيق في قضية الإبادة الجماعية، ووصفه بأنه "علامة عار لن تمحى على مدى أجيال".

وعلى الرغم من تحرك محكمة العدل الدولية، أكد نتنياهو التزامه بالهجوم البري المستمر في غزة، مؤكدا حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن النفس.

وأكد نتنياهو في بيانه أن "إسرائيل، مثل كل دولة، لديها الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. وقد رفضت المحكمة في لاهاي بحق، الطلب الفظيع بسحب ذلك منا".

ويعكس رد رئيس الوزراء، رواية الحكومة، حيث يضع قرار محكمة العدل الدولية على أنه تدخل في حق إسرائيل في حماية نفسها، ويقدم تصرفات المحكمة على أنها غير عادلة.

ومع امتناع الحكومة الإسرائيلية عن الإدلاء بتعليقات إضافية على حكم محكمة العدل الدولية؛ تستمر التوترات المحيطة بالصراع الدائر في غزة.