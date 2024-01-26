النائب مجاهد نصار يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد أبو الهنا بحي شرق شبرا الخيمة

كرم النائب مجاهد نصار، مساء أمس الخميس، الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بمسجد أبو الهنا بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في الاحتفال الذي نظمه مجلس إدارة المسجد ولجنة الزكاة برئاسة حلمي المرشدي بمناسبة تكريم الشيخ صلاح عرفة، إمام المسجد، لبلوغه السن القانونية للتقاعد ، وتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم
وفي كلمته أشاد النائب مجاهد نصار بدور مسجد أبو الهنا ولجنة الزكاة في دعم وتنمية المجتمع المحلي وتشجيع حفظة القرآن الكريم .
وأكد أهمية دور الأسرة في تحفيز أبنائهم على حفظ القرآن الكريم وتشجيع أبنائهم على حفظ القرآن الكريم ، موضحاً أنه يوقر حفظة القرآن الكريم ويقدرهم لأنهم نتاج أسر طيبة مستقرة.
وطالب بضرورة الاهتمام بهم ورعايتهم وتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ و إتقانه
وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد كبير من الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتوزيع شهادات التقدير والهدايا عليهم تقديراً وتشجيعا لحفظهم القرآن الكريم.