خبير: كنا نأمل وضوح قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

رحبت مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعلق الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا: "مصر كانت تأمل أن يكون قرار محكمة العدل الدولية اليوم واضح وصريح استنادا إلى دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

وأضاف: "دعوة جنوب أفريقيا تضمنت أدلة عديدة على انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي"، لافتا: "هناك شواهد عديدة تؤكد أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة".

وأشار إلى "كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان والتي لديها إيمان بخطورة ما يحدث في قطاع كان تأمل في صدور قرار من محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".