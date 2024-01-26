عامل دليفري أمريكي يسرق كلبًا بسعر صادم .. ما القصة؟

تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على عامل توصيل في شركة أمازون بعد سرقة كلب بولدوج فرنسي بقيمة 4000 دولار من أحد العملاء أثناء قيامه بالتوصيل في أحد أحياء فلوريدا.

ووجهت الشرطة اتهامات للعمال باختطاف كلب بولدوج فرنسي تبلغ قيمته آلاف الدولارات، أثناء توصيل أحد الطلبات، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وأوضحت تحقيقات الشرطة أن مالكة الكلب كانت تضع كلبها في الفناء الخلفي لمنزلها،، ثم اختفى، وبعد أن بدأت البحث بشكل مكثف عن حيوانها الأليف، أخبرها أحد الجيران أنهم رأوا كالي يقترب من شاب في العشرينات من عمره يرتدي زي أمازون ويقود سيارة شيفروليه كروز بيضاء قديمة.

وأفادت شبكة فوكس نيوز، بأن عامل الدليفري المتهم اعترف بسرقة الكلب وأنه لا يزال في حوزته كما ادعى أنه حاول العثور على صاحبته قبل أن يستسلم ويأخذه معه.

وتم إطلاق سراحه لاحقًا بعد دفع كفالة بقيمة 5000 دولار.

تم اختطاف الكلب الذي يبلغ سعره 4000 دولار والذي يُدعى كالي من منزل يقع في كوبر هيل درايف في سبرينج هيل في 23 ديسمبر 2023.