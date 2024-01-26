كيفية تحصين البيت بالملح الخشن .. هل ورد في الشرع الشريف؟

كيفية تحصين البيت بالملح الخشن يمكن تحصين البيت من الحسد والسحر بتشغيل آيات الذكر الحكيم والأذكار ، كما أنه يمكن تحصين البيت من السحر بقراءة آيات معينة من القران الكريم على الماء ووضعها في بخاخة ورشها في أركان المنزل ، وورد عند البعض أن رش المنزل بالملح يسحب الطاقة السلبية ويعالج الاكتئاب ويمتص الشحنات السلبية وعن فكرة رش البيت بالملح كتحصين له من الامور المجربة وفي النهاية النافع والضار هو الله وتحصين البيت بالملح من المُجربات وهي عبارة عن إلهامات من الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست بديلًا عما لدينا من سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم - من قراءة المعوذتين، والبقرة وآل عمران واللتان ما تقرآن في بيت إلا وأذهب الله سبحانه وتعالى الشيطان منه، فضلًا عن آية الكرسي.. كيفية تحصين البيت بالملح في السطور القادمة.



كيفية تحصين البيت بالملح الخشن

كيفية تحصين البيت بالملح الخشن يتم خلط كمية لترين أو ثلاثة من الماء مع نصف كوب من الملح الخشن، ثم تضع به أصابع اليد اليمنى مع قراءة بعض آيات القرآن الكريم التي تساعد على الوقاية من السحر والحسد، ومن أشهرها: سورة الفاتحة سورة البقرة وخصوصًا آية الكرسي، سورة الصافات، سورة طه ، سورة يس المعوذتان السبع آيات المنجيات (سورة الفاتحة) ، وثبت أن السحر والحسد من الأشياء التي تصيب الإنسان بالطاقة السلبية، ولذلك فإن رش البيت بالماء والملح يساعد في التخلص من بعض الآثار السلبية للسحر والحسد، إلا أن العلاج الحقيقي في التحصين من خلال آيات القرآن الكريم والتي تساعد على التخلص النهائي من السحر والحسد والطاقة السلبية.

حكم مسح البيت بالملح

حكم مسح البيت بالملح جائز شرعًا ، ولا شيء فيه، والنافع والضار هو الله ووفقا لفتوى صدرت عن الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول حكم رش البيت بالماء والملح أن هذه الامور من المُجربات وهي عبارة عن إلهامات من الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست بديلًا عما لدينا من سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم - من قراءة المعوذتين، والبقرة وآل عمران واللتان ما تقرآن في بيت إلا وأذهب الله سبحانه وتعالى الشيطان منه، فضلًا عن آية الكرسي ، دعاء تحصين النفس والبيت دعاء تحصين النفس والبيت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لاحول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم تحصنت بالله العلي العظيم من شر الأشرار، وشر الأخطار، وشر الأمراض، وشر الحساد، وشر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراطٍ مستقيم، آمنت بالله العلي العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع مجيب.

كيفية رش البيت بالماء والملح

كيفية رش البيت بالماء والملح الماء والملح من المواد المستخدمة في الرقية الشرعية، ولمعرفة كيفية رش البيت بالماء والملح، فإنه يُنصح بقراءة القرآن الكريم من آيات السحر أو الحسد على الماء المخلوط بالملح، ثم يتم ش محلول الماء بالملح في الأركان لطرد الأرواح الشريرة والتخلص من الحسد عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنه قال لِثابِتٍ رحمه اللَّه: أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم؟ قال: بَلى. قال: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأسِ، اشْفِ أَنتَ الشَّافي، لا شافي إِلاَّ أَنْتَ، شِفاءً لا يُغادِر سَقَمًا». رواه البخاري... وعن أَبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عنه أَن جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال: يَا مُحَمدُ اشْتَكَيْتَ؟ قال: «نَعَمْ» قال: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يشْفِيك، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ » رواه مسلم اللّهُـمَّ عافِـني في سَمْـعي، اللّهُـمَّ عافِـني في بَصَـري، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ، سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْـقِه، وَرِضـا نَفْسِـه، وَزِنَـةَ عَـرْشِـه، وَمِـدادَ كَلِمـاتِـه. (ثلاثًا)، سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ. (مائة مرة) يا حَـيُّ يا قَيّـومُ بِـرَحْمَـتِكِ أَسْتَـغـيث، أَصْلِـحْ لي شَـأْنـي كُلَّـه، وَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسي طَـرْفَةَ عَـين لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحْـدَهُ لا شَـريكَ لهُ.

تحصين البيت بالقران

تحصين البيت بالقران أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهذا الدعاء. قال سبحانه: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ و قراءة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين وقراءة آيه الكرسي (ثلاث مرات): (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

نقرأ الآية 35 من سورة النور (مرة واحدة)بسم الله الرحمن الرحيم: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖالْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ ويَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). من سورة الزمر (ثلاث مرات) بسم الله الرحمن الرحيم: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَاللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّل لْمُتَوَكِّلُونَ). من سورة الصافات (مرة واحدة) بسم الله الرحمن الرحيم: (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ).

اذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا، اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري



اللهم ياكاشف ضر أيوب من وجعه وألمه اكشف عنا عين الناظرين والحاسدين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت ربُ العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم ان الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر من الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة

تحصنت بالله العلي العظيم من ازات واستفزازات واستهواءات الشياطين تحصنت بالله العلي العظيم من تزيين و تحزين الشياطين تحصنت بالله العلي العظيم من اغواء واضلال وتخييل الشياطين تحصنت بالله العلي العظيم من نسيان وتيئيس وتخويف الشياطين تحصنت بالله العلي العظيم من ترويع وتفزيع الشياطين تحصنت بالله العلي العظيم من صرع وصداع وصدود الشياطين تحصنت بالله العلي العظيم من خبث وخبائث الشياطين تحصنت بالله العلي العظيم من مكر ومكائد الشياطين تحصنت بالله العلي العظيم من وساوس ومس وسلطان الشياطين , واعوذ بالله العلي العظيم ان يحضرون تحصنت بالله واعتصمت بالله الذي لا اله الا هو - الهنا واله كل شيء ، مع قراءة آية الكرسي والمعوذتين والكافرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم.