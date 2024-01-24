الحكم على صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم .. اليوم

تصدر محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، حكمها على صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وكان ذلك بنشره فيديو لتلحينه القرآن على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقدم محام ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل اصحاب الأديان السماوية لما فى القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمها كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى.

أسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة ازداء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغاني.

قال المحامي، صاحب الدعوى، إن المتهم أساء إلى الذات الإلهية إذ إنه جعل الكتاب السماوي في قالب موسيقي، وبأفعاله تلك أثار غضب المسلمين وحرض على العنف.