حكم التوسل بالنبي.. هل يجوز في الشرع؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟).

وقالت دار الإفتاء، إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكاره؛ دل على ذلك النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة وما سطره العلماء في كتبهم.

ومما ورد في مشروعية ذلك: ما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم -وكان هذا الرجل كفيفًا- فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ فِي رَدِّ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْ النَّبِيَّ فِيَّ»، وقال: «فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.

الواسطة في الدعاء

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن الأصل فى الدعاء أن يكون بين العبد وربه مباشرة بدون واسطة لقوله تعالى "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ".

وأضاف "عاشور"، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أنه يجوز التوسل إلى الله بالدعاء بواسطة النبى أو أولياء الله الصالحين، لأن التوسل يكون بالصالحين، منوها بأنه إذا كأن هذا المتوسل غير متيقن من قبول أعماله، فيتوسل بمن هم مقبولى الأعمال من النبى وأولياء الله الصالحين.