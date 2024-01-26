عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجمعة الثانية من رجب

لو عملت ذنوب كتير في شهر رجب.. كرر هذا الدعاء الآن

دعاء التوبة والمغفرة
دعاء التوبة والمغفرة في شهر رجب

وجهت الآيات القرآنية في شهر رجب إلى عدم الظلم لقوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ}، ومن هذا الظلم هو أن يفرط المسلم في الذنوب فيرفع عمله في شهر شعبان وهو مثقل بهذه الذنوب وتبعاتها من سيئات، لكن إذا ارتكبت ذنوبا كثيرة في شهر رجب، فماذا ينبغي أن تفعل؟

إذا ارتكبت ذنوبا كثيرة في شهر رجب، فماذا ينبغي أن أفعل؟

يقول الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: لو فعلت ذنوب كتير في شهر رجب، كرر هذا الدعاء الآن:«اللهم إن كنت قد عصيتك  فهذا ليس استخفافا بك ولا استهتارا، ولكن من ضعف نفسي فإنها تأمر بالسوء فسامحني و إليك قربني و عن عصيانك يا رباه جنبني وأبعدني».

وفي بيان فضل الأشهر الحرم وشهر رجب، يقول الدكتور هاني تمام عضو هيئة التدريس بالأزهر، إن من فضل الله علينا أن منَّ علينا بمواسم الخير والبركة التي يعظم فيها الأجر ويكثر فيها النفع ، وعلينا أن نتعرض لنفحات الله في هذه المواسم بالإقبال عليه والتودد إليه ، قال صلى الله عليه وسلم (إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا ، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا)

ومن هذه المواسم : الأشهر الحرم ، وسميت بذلك؛ لأن لها حرمة وقداسة عند الله ، ونهي الشرع عن انتهاك الحرمات فيها ، فقال تعالى: (فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)

دعاء شهر رجب لتيسير الأمور.. كلمات بها تفتح الطرق المُغلقة

وقد كان العرب يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون فيها عن القتال وسفك الدماء احتراما لها ؛ لدرجة أن الرجل كان يلقى قاتل أبيه فيها فلا يمد يده إليه بسوء ولا يتعرض له، فكانت رسالة سلام للإنسانية كلها.

والأشهر الحرم: أمن وأمان وسلم وسلام ، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ)

ويضاعَف ثواب العمل الصالح في هذه الأشهر، كما يضاعَف العقاب على الأعمال السيئة. وللأسف الشديد تهاونا كثيرا في تعظيم هذه الأشهر الحرم ولا نلقي لحرمتها بالا ولم نعظم فيها الشعائر والحرمات.

وتابع: الأشهر الحرم هي ( ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب)، وشهر رجب هو بداية مواسم الخير ومقدمة نفحات الله على عباده. وسُمي بذلك لأنه كان يرجَّب عند العرب أي يعظم، وله أسماء أخرى تدل على شرفه ومقداره العالي، فسُمي بشهر الله الأصم؛ لأنه لم يكن يُسمع فيه صوت السلاح ، وسُمي بشهر الله الأصب؛ لأن الرحمة تصب فيه صبًّا.

ومما يدل على فضل شهر رجب ما جاء عن سيدنا أُسَامَة بْن زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ... ) فالناس يغفلون عن شعبان لوقوعه بين رجب ورمضان وهذا يدل على قدر رجب وشرفه وفضله ووجاهته.

ويستحب الصيام في شهر رجب لزيادة ثواب الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم ، واستعدادا للصيام في شعبان لمزيد فضله فيه ومن ثمّ الاستعداد لرمضان.

ودعا قائلا اللهم صب علينا الخير صبا وبارك لنا فيي رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

دعاء شهر رجب لتيسير الأمور.. كلمات بها تفتح الطرق المُغلقة

تفسير قوله تعالى : «فلا تظلموا فيهن أنفسكم» 

جاء في تفسير قوله تعالى ﴿ فَلَا تَظلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُم ﴾: أي لا تظلم نفسك في هذه الشهور بفعل السيئات، وارتكاب الموبقات، والوقوع في الفواحش والمنكرات، فإنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، قال ابن عباس : "اختص الله أربعة أشهر جعلهن حراما، وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ".

وهو شهرٌ تضاعف فيه الحسنات، بإذن الله من شهده فليتق الله، وليحذر غضبه وليبتغ مرضاته، فهو سوقٌ للمتاجرة مع الواسع الكريم، وغنيمةٌ لمن ابتغى الأجر فتاب وأناب، سبح، هلل وكبر واحمد الله واستغفر، ولا تحرم نفسك من عظيم من الأجر،{ فلا تظلموا فيهن أنفسكم }، ومن قصُرَت همّته عن الازدياد من العمل الصالح في الأشهر الحرم، فليرحم نفسه بالكف عن المعاصي.

شهر رجب إذا ارتكبت ذنوبا كثيرة في شهر رجب فماذا ينبغي أن أفعل الصيام في شهر رجب فضل شهر رجب تفسير قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم دعاء التوبة والمغفرة في شهر رجب الظلم في شهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

موضوعات متعلقة

غدا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مشكلات التغيرات المناخية

دعاء ليلة الجمعة الثانية من رجب لقضاء الحاجة.. أدركها بـ7 كلمات

عذاب القبر ونعيمه للجسد أم للروح.. وكيف نستعيذ منه؟|علي جمعة يوضح

«إلى القرآن الكريم.. التفسير الوسيط .. وهيئة كبار العلماء وقضايا الأمة»| خريطة إصدارات الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

أعمال حسناتها كثيرة.. احرص على 3 أمور لا يعلم أجرهم سوى الله

متى ليلة الإسراء والمعراج 2024؟.. موعدها وسنن نبوية لإحيائها من الإفتاء

دعاء أول الأيام البيض للرزق.. أدركه بـ13 كلمة قبل صلاتي الفجر والمغرب

هل صحيح قيام الليل يحقق المعجزات؟.. 4 كلمات تغير حياتك وتقضي حاجتك

ترشيحاتنا

رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لـ فيوتشر

وزير الرياضة يكشف حقيقة استقبال إستاد مصر نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك|شاهد

إنه أحد قادتنا| زميل محمد صلاح في ليفربول يكشف تطورات إصابته

ولادة عجل مشوه برأس وأذرع مشابهة للإنسان.. شاهد الصور

رضوان جيد يقود قمة دور الـ16 بأمم إفريقيا

نارية| مواعيد مواجهات دور ثمن النهائي ببطولة أمم آسيا قطر 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق

يبدو في الأربعينيات.. مسن في الـ93 من عمره أذهل العلماء

ينزف من العين والأنف.. أول ظهور لـ أحمد العوضي من المستشفى

بفستان جينز .. الملكة رانيا تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة كاجول محتشمة|شاهد

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ