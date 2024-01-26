حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشا

أعلن الإعلام الحربي في حزب الله، اليوم الجمعة، في بيان، أنه أصاب ‏تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة.

وأوضح البيان، أن الاستهداف لجنود الاحتلال، جاء "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة"، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبنانية.

وكشف حزب الله، في بيان ثانٍ، أنّ "قوة قناصة في‏‏‏‏‏‌ المقاومة الإسلامية، استهدفت الأجهزة الأمنية التجسسية المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أغار ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ على بلدة دير عامص الجنوبية، مستهدفا منزلًا غير مأهول مؤلفا من 3 طبقات، ودمره بالكامل.