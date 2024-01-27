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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

10 أطعمة في كل بيت تمنع تصلب الشرايين اكتشفها فورا

تصلب الشرايين
تصلب الشرايين

يعاني بعض أفراد الأسرة من تصلب الشرايين والأغلبية يجهل بعض المشروبات المنتشرة فى كل منزل يمكن أن تساعد فى تقليل خطر تصلب الشرايين .

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10 أطعمة في كل بيت تمنع تصلب الشرايين

وفقا لما نشره موقع إكسبريس ، أن هناك عشرة أطعمة يمكن أن تساعد في تقليل خطر تصلب الشرايين:

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي غنية بأحماض أوميغا-3 التي تساعد في تقليل التهابات الشرايين وتعزيز صحة القلب.

الشوفان: يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في تخفيض مستويات الكولسترول الضار في الدم.

الأعشاب العطرية: مثل الثوم والكركم والزنجبيل، لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساهم في تحسين صحة القلب وتقليل تراكم الدهون في الشرايين.

الفواكه الحمضية: مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، غنية بفيتامين C والألياف والمركبات النباتية التي تعزز صحة الشرايين وتقلل من تكوين الرواسب.

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا والحمص، تحتوي على ألياف وبروتين نباتي ومغذيات أخرى تعزز صحة القلب وتساعد في تقليل مستويات الكولسترول.

المكسرات: مثل اللوز والجوز والبندق، تحتوي على دهون صحية وألياف ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل التهابات الشرايين وتعزيز صحة القلب.

زيت الزيتون: يحتوي على دهون صحية ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب وتقلل من تراكم الدهون في الشرايين.

الشاي الأخضر: يحتوي على مركبات نباتية تعرف بالكاتيكينات، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل تراكم الدهون في الشرايين وتحسين صحة القلب.

العنب الأحمر: يحتوي على مركب يسمى الريسفيراترول، وهو مضاد للأكسدة الذي يمكن أن يساعد في تقليل التهابات الشرايين وتحسين صحة القلب.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والكولارد، تحتوي على ألياف ومضادات الأكسدة والعديد من المغذيات الأخرى التي تعزز صحة القلب وتقلل من تكوين الرواسب في الشرايين.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن تناول هذه الأطعمة وحدها لن يكون كافيًا لمنع تصلب الشرايين بالكامل. من الأهمية بمكان اتباع نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والامتناع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي.

يُنصح دائمًا بالتشاور مع أخصائي تغذية أو طبيب قبل إدخال تغييرات كبيرة في نمط الحياة أو النظام الغذائي، خاصة إذا كان لديك حالة صحية معينة أو تتناول أدوية معينة.

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