أخطرها تصلب الشرايين.. خبيرة تغذية علاجية تكشف عن أضرار السمنة

أكدت الدكتورة سارة المهدي خبيرة التغذية العلاجية، أن نسبة الكتلة الدهنية في جسم الإنسان لو ارتفعت، قد يكون لها مخاطر عديدة، منها كسورالعظام، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، إضافة إلى ألام الركبة والمفاصل.

وقالت “المهدي”، خلال لقاء لها لبرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "ًصدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز النجار"، أن السمنة أيضا تؤدي لارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، وأمراض القلب، إضافة إلى أنه يمكن حدوث تجلطات ونزيف المخ.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس التخسيس “وان دايت”، أمن على الصحة خاصة أنه مكون من أعشاب طبيعية، وليس لها أي مخاطر.

