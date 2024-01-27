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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟.. طرق الحفاظ على التوازن الصحي

الجوع
الجوع

الجوع الحقيق والجوع النفسي هما حالتان مختلفتان تتعلقان بالشعور بالجوع والتعامل معهما يختلف أيضًا. إليك الفرق بينهما وطرق التعامل مع كل منهما، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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الجوع الحقيقي

الجوع الحقيقي

الوصف: الجوع الحقيق هو الحالة التي تنشأ عندما يحتاج الجسم إلى تناول الطعام لتلبية احتياجاته الفسيولوجية للطاقة والتغذية.
الأعراض: شعور بالجوع الفعلي يصاحبه أعراض مثل ضعف الطاقة، الدوار، الصداع، التركيز الضعيف، والشعور بالارتباك.
التعامل: يجب تناول وجبة متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لتلبية احتياجات الجسم. ينصح بتناول وجبات صحية ومتوازنة بانتظام لتجنب الشعور بالجوع الحقيق.


الجوع النفسي

الوصف: الجوع النفسي هو الشعور بالرغبة في تناول الطعام دون أن يكون هناك حاجة فعلية للتغذية. قد ينشأ بسبب العوامل العاطفية، مثل القلق، الضغط النفسي، الحزن أو الملل.
الأعراض: الرغبة الشديدة في تناول أنواع معينة من الطعام، الشعور بالجوع في مناطق معينة من الجسم (مثل الفم أو المعدة)، الشعور بالحاجة الملحة للتسكين النفسي من خلال الأكل.


التعامل: يمكن اتباع بعض الاستراتيجيات للتعامل مع الجوع النفسي مثل:

الجوع


تحديد العوامل المؤثرة: معرفة العوامل النفسية التي قد تؤدي إلى الجوع النفسي والتعامل معها، مثل البحث عن طرق بديلة للتسكين النفسي.


التفكير المنطقي: السؤال عن الجوع الحقيقي والتفكير في الأسباب العاطفية ومعالجتها بشكل صحيح.
البحث عن أنشطة بديلة: استخدام أنشطة أخرى للتسكين النفسي بدلاً من الأكل، مثل ممارسة التمارين الرياضية، القراءة، الكتابة، أو القيام بنشاط ممتع.


تناول وجبات صحية: التركيز على تناول الوجبات الصحية والمتوازنة لتلبية احتياجات الجسم وتجنب الإفراط في تناول الطعام.


مهما كان النوع، فإن التعرف على الأسباب والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع الجوع الحقيقي والجوع النفسي يساعد في الحفاظ على توازن صحي وعلاقة صحية مع الطعام. إذا كنت تعاني من صعوبة في التعامل مع أي نوع من هذه الأنواع، فقد يكون من المفيد استشارة متخصص في التغذية أو الصحة العقلية للحصول على المساعدة والدعم المناسب.

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