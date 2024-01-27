المركز القومي للمسرح يكرم الفنان القدير رشوان توفيق .. الأربعاء المقبل

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى، لتكريم الفنان القدير رشوان توفيق؛ على مشوراه الفني، وعطائه الفني المستمر- أطال الله عمره.

تقام الاحتفالية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، في السابعة مساء الأربعاء المقبل ٣١ يناير ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.



يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق؛ تعليق صوتي للفنان القدير أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية؛ يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس صدقي، وعلى آلة التشيلو: عمرو صبحي.

ويختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.