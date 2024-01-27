عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فوزه الساحق في الانتخابات التمهيدي|كيف يواجه بايدن منافسه الأشرس ترامب؟.. تقرير

بايدن
بايدن

ثلاث كلمات من خطاب الرئيس الامريكي جو بايدن - الذي اصابته الحسرة والاكتئاب من دونالد ترامب - دلت على أن الرئيس الأكثر حماسًا يعرف «أنه خاسر لا محالة».

كان الرئيس الامريكي الذي كان يتحدث في كنيسة ساوث كارولينا في وقت سابق من الشهر الجاري، يبتسم أيضًا وهو ينتقد خصمه الجمهوري المحتمل. 

وكان بايدن يسخر من دونالد ترامب - ويبدو أنه يستمتع بذلك - حيث يطلق عليه لقب 'الرئيس السابق' أو يقول 'إنه بالفعل هربرت هوفر' - في إشارة إلى تعليقات ترامب التي قال فيها إنه لا يريد حدوث انهيار اقتصادي في عهده لأنه لم يفعل ذلك، لا أريد أن أكون مثل الرئيس الحادي والثلاثين.

واستقبل بايدن فوز ترامب في المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا بمقطع فيديو مبتسم قال فيه: 'أنت تعلم أن الأمر مضحك نوعًا ما: كل هؤلاء المرشحين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يحاولون التغلب على دونالد ترامب، وما زلت الشخص الوحيد الذي هزم دونالد ترامب'.

وكان بايدن يأمل أن ينتبه ترامب لذلك، ويقول أشخاص مقربون من ترامب لشبكة CNN .

وقال شخص مقرب من ترامب: 'أعتقد أنه يحاول التسلل إلى نفسه، وأعتقد أن هذا هو أذكى شيء فعلته حملة بايدن حتى الآن'. 'إنه يهزه ويبعده عن الرسالة.'

وبينما يتطلع إلى مباراة العودة المحتملة في تشرين الثاني/نوفمبر، أوضح بايدن مخاطر الانتخابات بعبارات صارخة مثل أي انتخابات أمريكية على الإطلاق. ولكن على الرغم من جديته بشأن ما هو على المحك بالنسبة للديمقراطية في عام 2024، يقول مساعدو حملة إعادة انتخاب الرئيس لشبكة CNN إن الوخز سيستمر مع تحولهم بالكامل إلى وضع الانتخابات العامة - حتى لو أثار ذلك انتقادات بأن الرئيس سمح لنفسه بأن يكون كذلك. تم جره إلى طريقة ترامب في ممارسة السياسة.

ويستمتع بايدن بالسخرية من خصم يجده مهينًا للغاية، ويأمل الرئيس ونشطاء حملته في إثارة رجل معروف بمشاهدة تغطياته الخاصة، أو الهوس بما يقوله الناس عنه أو الرد بطرق يأمل فريق بايدن أن تجعله يبدو سخيفًا وتعطيهم المزيد طحن للهجمات، وفقا لتقرير سي ان ان 

وفي كلتا الحالتين، فإن بايدن وحملته - الذين واجهوا أرقام استطلاعات مثيرة للقلق حول تراجع الدعم بين ائتلافهم لعام 2020 - ينظرون إلى هذه الإستراتيجية على أنها وسيلة لإنتاج محتوى يثبت أنه من أكثر المحتوى فعالية لحشد القاعدة الديمقراطية وحشد الدعم. اختراق الضوضاء، حسب التقرير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

موضوعات متعلقة

مستشار البيت الأبيض يحذر من اشتعال الصراع بين الصين والولايات المتحدة

ناقلة نفط تحترق في خليج عدن بعد هجوم صاروخي للحوثيين | تقرير

أردوغان لـ إسرائيل: اصغوا إلى صوت المجتمع الدولي فورا

الصين تؤكد إجراء اتصالات استراتيجية صريحة وموضوعية ومثمرة مع الولايات المتحدة

الاحتلال يواصل قصف غزة.. وقناة «سكاي نيوز» تعتذر لإسرائيل

صحيفة عبرية: قرار محكمة العدل الدولية يضع إسرائيل في قفص الاتهام

بسام راضى يناقش العلاقات بين القاهرة وروما مع ‏زعيم الاغلبية بالشيوخ الايطالى

قبل ساعات من قرار العدل الدولية.. إسرائيل تلغي رحلاتها إلى جنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

حفيد نيلسون مانديلا عن القضية الفلسطينية: لن نتوقف عند محكمة العدل الدولية|فيديو

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية من إعداد إدارة الشئون المعنوية

في ذكري ميلاد الفنان هشام سليم .. تعرف علي المرض الذي أدي لوفاته .. الأسباب والأعراض

بوتين: روسيا تجري تحقيقات في جرائم النازيين ضد السوفييت بالحرب العالمية الثانية

الشاباك الإسرائيلي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر

قبل انطلاق نهائي مصر والجزائر لليد .. دقيقة حدادًا على روح العامري فاروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"ملابس وأحذية ورماد".. ماذا حدث بحريق شبرا الخيمة؟.. والنيران تحاصر 9 أشخاص

شعبيات تراثية مبهجة في معرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

تعرف على أكبر عملة في العالم .. هواية إقتناء الطوابع والعملات تغزو معرض الكتاب

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محكمة العدس ومطعم ٧ أكتوبر

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

اﻟﻤﺰﻳﺪ