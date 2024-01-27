بعد فوزه الساحق في الانتخابات التمهيدي|كيف يواجه بايدن منافسه الأشرس ترامب؟.. تقرير

ثلاث كلمات من خطاب الرئيس الامريكي جو بايدن - الذي اصابته الحسرة والاكتئاب من دونالد ترامب - دلت على أن الرئيس الأكثر حماسًا يعرف «أنه خاسر لا محالة».

كان الرئيس الامريكي الذي كان يتحدث في كنيسة ساوث كارولينا في وقت سابق من الشهر الجاري، يبتسم أيضًا وهو ينتقد خصمه الجمهوري المحتمل.

وكان بايدن يسخر من دونالد ترامب - ويبدو أنه يستمتع بذلك - حيث يطلق عليه لقب 'الرئيس السابق' أو يقول 'إنه بالفعل هربرت هوفر' - في إشارة إلى تعليقات ترامب التي قال فيها إنه لا يريد حدوث انهيار اقتصادي في عهده لأنه لم يفعل ذلك، لا أريد أن أكون مثل الرئيس الحادي والثلاثين.

واستقبل بايدن فوز ترامب في المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا بمقطع فيديو مبتسم قال فيه: 'أنت تعلم أن الأمر مضحك نوعًا ما: كل هؤلاء المرشحين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يحاولون التغلب على دونالد ترامب، وما زلت الشخص الوحيد الذي هزم دونالد ترامب'.

وكان بايدن يأمل أن ينتبه ترامب لذلك، ويقول أشخاص مقربون من ترامب لشبكة CNN .

وقال شخص مقرب من ترامب: 'أعتقد أنه يحاول التسلل إلى نفسه، وأعتقد أن هذا هو أذكى شيء فعلته حملة بايدن حتى الآن'. 'إنه يهزه ويبعده عن الرسالة.'

وبينما يتطلع إلى مباراة العودة المحتملة في تشرين الثاني/نوفمبر، أوضح بايدن مخاطر الانتخابات بعبارات صارخة مثل أي انتخابات أمريكية على الإطلاق. ولكن على الرغم من جديته بشأن ما هو على المحك بالنسبة للديمقراطية في عام 2024، يقول مساعدو حملة إعادة انتخاب الرئيس لشبكة CNN إن الوخز سيستمر مع تحولهم بالكامل إلى وضع الانتخابات العامة - حتى لو أثار ذلك انتقادات بأن الرئيس سمح لنفسه بأن يكون كذلك. تم جره إلى طريقة ترامب في ممارسة السياسة.

ويستمتع بايدن بالسخرية من خصم يجده مهينًا للغاية، ويأمل الرئيس ونشطاء حملته في إثارة رجل معروف بمشاهدة تغطياته الخاصة، أو الهوس بما يقوله الناس عنه أو الرد بطرق يأمل فريق بايدن أن تجعله يبدو سخيفًا وتعطيهم المزيد طحن للهجمات، وفقا لتقرير سي ان ان

وفي كلتا الحالتين، فإن بايدن وحملته - الذين واجهوا أرقام استطلاعات مثيرة للقلق حول تراجع الدعم بين ائتلافهم لعام 2020 - ينظرون إلى هذه الإستراتيجية على أنها وسيلة لإنتاج محتوى يثبت أنه من أكثر المحتوى فعالية لحشد القاعدة الديمقراطية وحشد الدعم. اختراق الضوضاء، حسب التقرير.