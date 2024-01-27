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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| المنطقة الشرقية تستضيق المنتدى التجاري 2024.. فبراير المقبل

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

تستضيف المنطقة  المنطقة الشرقية، برئاسة  الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، في 19 من شهر فبراير المقبل، فعاليات المنتدى التجاري 2024 "مستقبل الأعمال" الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين، بمقر الغرفة بالدمام.

أوضح رئيس الغرفة الشرقية ، بدر الرزيزاء، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس”،أن هذا المنتدى سيعكس التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني ، من خلال أوراق العمل التي تستعرض الآليات المناسبة لتحقيق التطوير والابتكار والابداع وأساليب تقليل التكاليف ورفع الكفاءة المالية، وتتناول التوجهات الوطنية لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية.

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أشار إلى أن المنتدى سيسلط الضوء على عدة محاور منها؛ اتجاهات سلوك العملاء وأثرها على مستقبل الأعمال، وأهمية استراتيجيات المنافسة والاستدامة في نجاح رائد الأعمال، وكفاءة التشغيل لنجاح المشاريع ودور الابتكار والإبداع في نمو المنشآت وتوسعها، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني، وتطوير أسس الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتعظيم مبدأ الاستدامة في الأعمال التجارية، إضافة إلى توعية وتثقيف رواد الأعمال، داعياً رجال وسيدات الأعمال للمشاركة في المنتدى والاستفادة من التجارب الناجحة والاطروحات العلمية والفنية التي سيقدمها المشاركون في المنتدى .

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