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رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد السعودية|الأمير حسام بن سعود يوجه بإقامة منتدى الباحة للاستثمار

صدى البلد

وجه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بإقامة منتدى الباحة للاستثمار بالشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، الذي سيكون الأول من نوعه والأضخم في تاريخ المنطقة.

وأكد خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، يرافقه رئيس الغرفة التجارية بالباحة محمد بن سعيد المعجباني، ورئيس الغرفة التجارية بالمخواة أحمد بن سعيد العمري، متانة الاقتصاد السعودي وقوته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين في إطار رؤية المملكة 2030، التي أعادت هيكلة الاقتصاد السعودي عبر حزمة من الإجراءات النوعية.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية في المنطقة من أهمها إقامة منتدى الباحة للاستثمار، وتنمية الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات التجارية وخدمة المستثمرين وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية، بما يسهم في رفع أداء الغرف التجارية في المنطقة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال بالمنطقة بما يحاكي تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات رؤية المملكة 2030.

كما اطلّع أمير الباحة على جهود اتحاد الغرف السعودية في التعريف بالفرص الاستثمارية للمملكة عموماً ولمنطقة الباحة على وجه الخصوص.

وعبر رئيس اتحاد الغرف السعودي، عن شكره لأمير منطقة الباحة على استقباله وتوجيهاته السديدة التي ستسهم بإذن الله في تنفيذ العديد من المبادرات والأفكار الاستثمارية في منطقة الباحة وستكون على موعد لمناسبة اقتصادية تستحقها المنطقة نظير ما تمر به من مرحلة تنموية مهمة، في ظل قيادة رشيدة سخرت جميع الإمكانيات لها، وبعمل دؤوب غير منقطع من لدن سمو أمير المنطقة.

وأشار إلى أن منطقة الباحة مهيئة للاستثمار وتمتلك العديد من المزايا التنافسية، مؤكداً أن المنتدى سيضع المنطقة على الخارطة الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال بالمملكة ومن خارجها.

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