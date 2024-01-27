نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

تنطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأحد في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت هالة حافظ خبيرة علم الفلك والأبراج، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن الفائز في مباراة اليوم هي مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

وستتم إذاعة مباراة مصر والكونغو عبر قنوات بين سبورت القطرية الحاصلة رسميًا على حق نقل بث مباشر كافة فعاليات هذه المسابقة بداية من حفل الافتتاح إلى اللقاء الختامي.

الجدير بالذكر أن الفائز من لقاء مصر والكونغو سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء اليوم الأحد.