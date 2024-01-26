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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج مبيأثرش فيها الانفصال .. أنت منها؟

الأبراج
الأبراج

تميل بعض مواليد الأبراج إلى المرونة والتماسك في مواجهة الانفصال، لذا، فإنهم لا يدعون حسرة قلوبهم أو إحباطهم يؤثر على قدرتهم على الحب.

برج الجدي

قد يقترب مواليد برج الجدي من الانفصال بعقلية متوازنة، مع التركيز على تجاوز الغضب الذي يتبع نهاية العلاقة، إنهم يرغبون في التأكد من أن إيمانهم بالحب لا يتغير حتى بعد حسرة القلب، لذلك، فإنهم ينظرون إلى الصورة الأكبر للحياة والعلاقات، يتيح لهم هذا المنظور رؤية الانفصال كفصل من قصة حياتهم بدلاً من السرد بأكمله، مما يحافظ على الأمل في بدايات جديدة وتحقيق الروابط في المستقبل.

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برج الأسد

يُعرف برج الأسد بطبيعته النارية ومرونته، على الرغم من أنهم يمكن أن يشعروا بعمق، إلا أن تطبيقهم العملي غالبًا ما يساعدهم على تجاوز حالات الانفصال بشعور من الثقة بالنفس. في عيونهم، صحتهم العقلية هي الأولوية الأولى حتى عندما تكون قلوبهم مؤلمة، لذلك، يركزون على آليات التكيف الصحية للحفاظ على سلامتهم العاطفية بعد تفكك الرابطة الرومانسية، وبدلاً من اللجوء إلى السلوكيات المدمرة أو الاستسلام للسلبية، يسعى هؤلاء الأفراد للحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة.

برج العقرب 

في حين أن مواليد برج العقرب معروفون بمشاعرهم الشديدة، إلا أنهم يمكنهم أيضًا إظهار شعور قوي بالمرونة، على الرغم من أنهم قد يفتقدون شريكهم السابق ويغضبون أيضًا من نهاية ما كانوا يأملون أن يكون حبًا مدى الحياة، إلا أن هؤلاء الأفراد يرغبون في أن يصبحوا أشخاصًا أفضل، ولذلك، فإنهم يوجهون مشاعرهم إلى التحول والنمو الشخصي بعد الانفصال من خلال التركيز على العمل. وارتباطهم بوالديهم.

برج الدلو 

برج الدلو معروف بطبيعته المنفتحة والعقلانية، وبدلاً من الخوض في آلام الانفصال، فإنهم يحولون نظرتهم للحياة نحو اكتشاف الذات، تسمح لهم هذه العقلية بالتركيز على الدروس المستفادة، والاعتراف بأن تحديات الانفصال يمكن أن تكون تحويلية، وبالتالي، قد يكونون أكثر تركيزًا على تحقيق المعالم الشخصية والحفاظ على فرديتهم حتى في مواجهة الانفصال.

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